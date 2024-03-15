Блогер воссоздал выступление Райана Гослинга на «Оскаре»-2024 в LEGO

Ночью 11 марта завершилась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар». В ходе проведения мероприятия знаменитый американский актёр Райан Гослинг исполнил композицию I'm Just Ken из фильма «Барби».

Перформанс настолько понравился 15-летнему блогеру Престону LegoMe_TheOG Мутанге, что он воссоздал его в LEGO. За 13 часов ролик набрал более 20 тыс. просмотров. В видео LEGO-версия Райана Гослинга исполняет небольшой отрывок из песни, а затем купается в овациях от зрителей.

Видео доступно на YouTube-канале LegoMe_TheOG. Права на видео принадлежат LegoMe_TheOG.

Ранее LegoMe_TheOG Мутанга также переделал в формате LEGO небольшую сцену из трейлера «Дэдпула 3». В коротком эпизоде супергерой стильно перезаряжает свои пистолеты.