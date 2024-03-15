Honor раскрыла дизайн флагмана Magic 6 Ultimate Edition

На этой неделе компания Honor раскрыла дизайн будущего флагмана Magic 6 Ultimate Edition. Устройство поступит в продажу в двух расцветках: чёрной и фиолетовой.

По информации инсайдеров, девайс получит OLED-экран с разрешением 1,5K. Honor Magic 6 Ultimate Edition будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

На задней стороне смартфона расположился большой прямоугольный блок с тройной камерой, которая обладает 100-кратным зумом и двойной LED-вспышкой. Что касается фронтальной камеры, то она имеет разрешение 50 Mп и дополнительный ToF-датчик для распознавания лица.

Полноценная презентация новой линейки смартфонов Honor пройдёт уже 18 марта. В серию войдёт два гаджета: Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design.