Эксперты назвали экран Samsung Galaxy A55 лучшим из всех среднебюджетных смартфонов

Эксперты из лаборатории DxOMark поделились результатами тестирования экрана смартфона Samsung Galaxy A55. Специалисты высоко оценили устройство и признали его дисплей лучшим из всех среднебюджетных гаджетов — он даже обошёл iPhone 14 Plus.
Фото: DxOMark
Представители DxOMark похвалили Samsung Galaxy A55 за отличное качество изображения при воспроизведении HDR10-контента, а также максимальную яркость в 1638 нит. Экран девайса обладает точной цветопередачей в различных условиях освещения.
Среди недостатков эксперты выделили не всегда корректную обработку случайных касаний и излишне высокий уровень автоматической яркости в темноте. Для справки, Samsung Galaxy A55 оснащён 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080х2340 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц.
Стоимость Samsung Galaxy A55 у российских ритейлеров начинается от 43 тысяч рублей.