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Эксперты назвали экран Samsung Galaxy A55 лучшим из всех среднебюджетных смартфонов

Эксперты назвали экран Samsung Galaxy A55 лучшим из всех среднебюджетных смартфонов
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Эксперты из лаборатории DxOMark поделились результатами тестирования экрана смартфона Samsung Galaxy A55. Специалисты высоко оценили устройство и признали его дисплей лучшим из всех среднебюджетных гаджетов — он даже обошёл iPhone 14 Plus.

Фото: DxOMark

Представители DxOMark похвалили Samsung Galaxy A55 за отличное качество изображения при воспроизведении HDR10-контента, а также максимальную яркость в 1638 нит. Экран девайса обладает точной цветопередачей в различных условиях освещения.

Среди недостатков эксперты выделили не всегда корректную обработку случайных касаний и излишне высокий уровень автоматической яркости в темноте. Для справки, Samsung Galaxy A55 оснащён 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080х2340 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц.

Стоимость Samsung Galaxy A55 у российских ритейлеров начинается от 43 тысяч рублей.

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