Сериал «Доктор Кто» с Шути Гатвой стартует 11 мая сразу с двумя эпизодами

Телеканал BBC раскрыл дату выхода нового сезона сериала «Доктор Кто». Продолжение культового шоу со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой начнёт выходить уже в ночь на 11 мая на BBC и Disney+, а полноценный трейлер выйдет через неделю — 22 марта.

11 мая покажут сразу две первые серии нового сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

У нового сезона «Доктора Кто» уже появился полноценный синопсис. Он расскажет о Докторе и Руби Сандей, которые отправятся в приключения во времени и пространстве с помощью машины времени ТАРДИС. От эпохи Регентства в Англии до раздираемого войной будущего — дуэт продолжит отстаивать силы добра, сталкиваясь с новыми друзьями и опасными врагами.

За развитие «Доктора Кто» отвечает Расселл Ти Дэвис — ранее он возродил сериал в 2005 году. В новом сезоне будет восемь эпизодов.

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