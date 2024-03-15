Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

14-й сезон Доктора Кто (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода нового сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой
Комментарии

Уже 11 мая британский сериал «Доктор Кто» официально вернётся. 14-й сезон сериала во главе со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой расскажет о новых приключениях знаменитого путешественника во времени Доктора — компанию ему составит молодая девушка по имени Руби Сандей.

Всего в 14-й сезон войдёт восемь эпизодов. Первые две серии станут доступны в день премьеры, а следующие будут выходить еженедельно по субботам. Финал сезона состоится 22 июня, а в конце декабря зрителей ждёт традиционный новогодний спецвыпуск.

Расписание выхода 14-го сезона сериала «Доктор Кто»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 мая
2-я серия11 мая
3-я серия18 мая
4-я серия25 мая
5-я серия1 июня
6-я серия8 июня
7-я серия15 июня
8-я серия22 июня
Материалы по теме
Новый «Доктор Кто»: вышли все серии на 60-летие сериала — наши впечатления
Новый «Доктор Кто»: вышли все серии на 60-летие сериала — наши впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android