Расписание выхода нового сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой
Уже 11 мая британский сериал «Доктор Кто» официально вернётся. 14-й сезон сериала во главе со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой расскажет о новых приключениях знаменитого путешественника во времени Доктора — компанию ему составит молодая девушка по имени Руби Сандей.
Всего в 14-й сезон войдёт восемь эпизодов. Первые две серии станут доступны в день премьеры, а следующие будут выходить еженедельно по субботам. Финал сезона состоится 22 июня, а в конце декабря зрителей ждёт традиционный новогодний спецвыпуск.
Расписание выхода 14-го сезона сериала «Доктор Кто»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 мая
|2-я серия
|11 мая
|3-я серия
|18 мая
|4-я серия
|25 мая
|5-я серия
|1 июня
|6-я серия
|8 июня
|7-я серия
|15 июня
|8-я серия
|22 июня
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