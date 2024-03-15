В Helldivers 2 появился настоящий герой: он приходит на помощь в сложных миссиях

Пару недель назад геймер под ником atasu опубликовал на Reddit пост, в котором рассказал, что смог достигнуть максимального 50-го ранга в Helldivers 2. За проведённые в шутере 200 часов он собрал всё снаряжение и накопил множество валюты.

Затем atasu начал отзываться на SOS-сигналы от других игроков, чтобы помочь им пройти сложные миссии. Местный герой делится с товарищами мощным оружием, уничтожает врагов на локации и даёт советы по прохождению.

Мне пришлось подать сигнал SOS, и через пять минут пришёл ты. И как настоящий Мастер Чиф уничтожил всех врагов. Теперь я тоже «Адмирал черепа» и запомнил всё, чему ты меня научил.

В интервью журналистам издания IGN народный герой признался, что в повседневной жизни работает репетитором. Поэтому помогать другим учиться — привычное для него дело. По его словам, если он видит, что кто-то нуждается в помощи, то всегда старается протянуть нуждающемуся руку.