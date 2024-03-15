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Звезда фильма «Капитан Марвел 2» Иман Веллани хочет видеть свою героиню частью Людей Икс

Звезда фильма «Капитан Марвел 2» Иман Веллани хочет видеть свою героиню частью Людей Икс
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Недавно звезда сериала «Мисс Марвел» и провальной ленты «Капитан Марвел 2» Иман Веллани пообщалась с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора актриса призналась, что хочет видеть свою героиню Камалу Хан в составе Людей Икс.

Видео доступно на YouTube-канале PhaseZero. Права на видео принадлежат ComicBook.

Я думаю, что Люди Икс невероятно круты, и это поможет обозначить её [Камалы Хан] серьёзность. После этого даже скептики не смогут отнекиваться от героини.

Напомним, «Капитан Марвел 2» рассказывает про Кэрол Дэнверс, Мисс Марвел и Монику Рамбо, которые объединяют свои силы против новой опасности. Лента получила прохладный приём как со стороны критиков, так и от зрителей.

В прокате фильм показал очень скромные результаты — лента собрала лишь $ 208 млн, что стало антирекордом для киновселенной Marvel.

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