Умер Александр Ширвиндт, звезда «Иронии судьбы» и «Двенадцати стульев»

15 марта в возрасте 89 лет скончался народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщили журналисты издания ТАСС со ссылкой на актёра Сергея Газарова.

Ширвиндт был наиболее известен зрителям по роли Павлика в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и одноглазого председателя шахматной секции в «Двенадцати стульях».

Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю.

За свою карьеру актёр снялся в десятках различных картин: «Майор Вихрь», «Шестое июля», «Старики-разбойники», «Трое в лодке, не считая собаки», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вокзал для двоих» и многих других.

По совместительству Александр Ширвиндт занимал должность президента Московского академического театра сатиры.