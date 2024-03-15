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Умер Александр Ширвиндт, звезда «Иронии судьбы» и «Двенадцати стульев»

Умер Александр Ширвиндт, звезда «Иронии судьбы» и «Двенадцати стульев»
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15 марта в возрасте 89 лет скончался народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщили журналисты издания ТАСС со ссылкой на актёра Сергея Газарова.

Ширвиндт был наиболее известен зрителям по роли Павлика в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и одноглазого председателя шахматной секции в «Двенадцати стульях».

Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю.

За свою карьеру актёр снялся в десятках различных картин: «Майор Вихрь», «Шестое июля», «Старики-разбойники», «Трое в лодке, не считая собаки», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вокзал для двоих» и многих других.

По совместительству Александр Ширвиндт занимал должность президента Московского академического театра сатиры.

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