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Любимые фильмы Райана Гослинга: Не отступать и не сдаваться, Назад в будущее, Рокки и Кокон

Актёр Райан Гослинг назвал четыре своих любимых фильма
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Американский актёр Райан Гослинг, звезда «Барби», «Драйва» и номинант на премию «Оскар», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

В его небольшой список вошли две спортивные драмы («Рокки» и «Не отступать и не сдаваться»), а также фантастика «Назад в будущее» и драма «Кокон» Рона Ховарда. Все эти картины актёр смотрел ещё в раннем детстве и продолжает любить их даже сейчас.

Любимые фильмы Райана Гослинга

  • «Не отступать и не сдаваться» (1985) — спортивная драма с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом
  • «Кокон» (1985) — фантастическая драма Рона Ховарда об омолаживающем бассейне
  • «Назад в будущее» (1985) — первая часть культовой трилогии Роберта Земекиса с Майклом Джеем Фоксом
  • «Рокки» (1976) — культовый боксёрский фильм Сильвестра Сталлоне
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