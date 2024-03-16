Актёр Райан Гослинг назвал четыре своих любимых фильма

Американский актёр Райан Гослинг, звезда «Барби», «Драйва» и номинант на премию «Оскар», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

В его небольшой список вошли две спортивные драмы («Рокки» и «Не отступать и не сдаваться»), а также фантастика «Назад в будущее» и драма «Кокон» Рона Ховарда. Все эти картины актёр смотрел ещё в раннем детстве и продолжает любить их даже сейчас.

Любимые фильмы Райана Гослинга

«Не отступать и не сдаваться» (1985) — спортивная драма с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом

(1985) — спортивная драма с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом «Кокон» (1985) — фантастическая драма Рона Ховарда об омолаживающем бассейне

(1985) — фантастическая драма Рона Ховарда об омолаживающем бассейне «Назад в будущее» (1985) — первая часть культовой трилогии Роберта Земекиса с Майклом Джеем Фоксом

(1985) — первая часть культовой трилогии Роберта Земекиса с Майклом Джеем Фоксом «Рокки» (1976) — культовый боксёрский фильм Сильвестра Сталлоне