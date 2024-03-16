Стали известны первые детали фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши»

Издание World of Reel опубликовало первые подробности о фильме «Чужой: Ромул» — новой картине в культовой научно-фантастической вселенной. В середине марта состоялись первые тестовые показы ленты, участники которых и поделились деталями таинственного произведения, действие которого развернётся между первым и вторым «Чужими».

Так, будущий фильм якобы расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с женским персонажем по имени Рейн (Кейли Спейни) и её братом-андроидом Энди (Арчи Рено) отправятся в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши» Федерико Альвареса состоится уже 16 августа, а первый трейлер должен выйти в ближайшие недели.