Вышли персональные постеры c героями мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

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Компания Disney опубликовала восемь персональных постеров с главными героями мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия».

Проект рассказывает об отряде модифицированных клонов, которые ослушались приказа 66 и пустились в бега от галактической Империи. В итоге члены команды начинают работать в качестве наёмников и пытаются найти свой путь в быстро меняющейся галактике.

Кресло ведущего сценариста мультсериала заняла Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а исполнительным продюсером стал Дейв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»).

В конце февраля вышли первые эпизоды заключительного третьего сезона шоу. Всего в него войдёт 15 серий — премьера последней состоится 1 мая.

Персональные постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney