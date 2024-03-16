«Унесённые ветром» и «Челюсти» — актриса Эмили Блант назвала любимые фильмы

Недавно представители Letterboxd пообщались с актёрами боевика «Каскадёры» и спросили об их самых любимых фильмах. Эмили Блант («Оппенгеймер», «Тихое место») назвала четыре картины: «Челюсти», «Лоуренс Аравийский», «Унесённые ветром» и «Роман с камнем».

Ответы других звёзд можно услышать в видео.

Видео доступно на YouTube-канале Letterboxd. Права на видео принадлежат Letterboxd.

Напомним, лента расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру