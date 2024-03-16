«Он использует деньги для борьбы с несправедливостью»: Джина Карано — об Илоне Маске

14 марта редакция издания The Hollywood Reporter опубликовала большое интервью с актрисой Джиной Карано («Мандалорец», «Дэдпул»). Во время разговора с журналистами звезда высказалась о генеральном директоре соцсети X (ранее Twitter) Илоне Маске.

По её словам, бизнесмен делает невероятные вещи, используя деньги для борьбы с несправедливостью.

Я считаю невероятным то, что он делает. Многие миллиардеры тратят свои деньги на покупку островов и строительство бункеров. Илон Маск же использует свои деньги для борьбы с несправедливостью.

Хоть Джина Карано лично и не общалась с Маском, однако крайне благодарна ему за то, что он оплачивает её судебные расходы на иск против Disney. Напомним, в 2021 году компания уволила актрису за политические высказывания правого толка.

Карано подала в суд на компанию только в феврале этого года. Чем закончится судебное разбирательство, пока неизвестно.