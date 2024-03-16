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Вышел тизер комедийного детектива «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито

Вышел тизер комедийного детектива «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито
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Пару дней назад кинокомпания Vertical опубликовала тизер комедийного детектива «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном («Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Наёмник»). В ролике показали главных героев и прекрасные виды солнечного Лос-Анджелеса.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Картина рассказывает о чистильщике бассейнов Даррене. Он работает в престижном районе Лос-Анджелеса и оказывается втянут в крупный заговор, когда клиентка поручает ему расследовать дело о некоей сделке. Однако на пути главного героя встают коррумпированные чиновники, воротилы из Голливуда и другие не самые приятные люди.

Также в актёрский состав вошли Дэнни Де Вито, Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Беннинг и другие. Режиссёром выступил сам Крис Пайн.

Мировая премьера «Чистильщика бассейнов» состоится 10 мая.

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