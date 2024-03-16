Авторы Hellblade 2 опубликовали четыре новых мрачных скриншота

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Разработчики фэнтезийного экшена Senua's Saga: Hellblade 2 из студии Ninja Theory опубликовали четыре новых скриншота тайтла. Создатели отметили, что снимки были сделаны с помощью внутриигрового фоторежима.

Скриншоты чётко передают мрачную и гнетущую атмосферу Hellblade 2. Четвёртый позволяет поближе взглянуть на детализацию лица главной героини — видны даже морщинки и стекающая по щеке капля.

Ранее тайтл получил в Австралии высочайший возрастной рейтинг, который выдают крайне редко. Новой игре от Ninja Theory присвоили рейтинг R 18+ — проект доступен только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Релиз Hellblade 2 состоится 21 мая этого года на ПК (в Steam) и Xbox Series. Проект появится только в цифровом виде, диски печатать не планируют.

Новые скриншоты

Фото: Ninja Theory

Фото: Ninja Theory

Фото: Ninja Theory

Фото: Ninja Theory