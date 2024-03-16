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Джей Кей Симмонс: побрить Джей Джона Джеймсона налысо в «Человеке-пауке» была не моя идея

Недавно Джей Кей Симмонс пообщался с журналистом издания ComicBook. В ходе разговора речь зашла об образе героя актёра Джей Джоны Джеймсона в фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой».

По словам звезды, побрить персонажа налысо было не его идеей — авторы согласились только сохранить Джей Джоне Джеймсону усы.

Это была не моя идея [побрить героя]. И вообще, я выступал против неё. Думаю, что к тому моменту они просто были глубоко погружены в постпродакшн — все сцены мы сняли за один день… В конце концов мы пришли к компромиссу, когда я сказал: «Я хочу оставить хотя бы усы».

Напомним, в трилогии фильмов «Человек-паук» от Сэма Рэйми герой Симмонса носил стильную причёску из комиксов. Создатели решили изменить его стиль, чтобы придать уникальности новой версии.