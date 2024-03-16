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Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над историческим сериалом «Дом Гиннеса»

Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над историческим сериалом «Дом Гиннеса»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что автор «Острых козырьков» Стивен Найт приступил к работе над историческим сериалом «Дом Гиннеса». Шоу расскажет историю пивоваров из династии Гиннессов.

Действие сериала развернутся в Дублине и Нью-Йорке 19-го века. Согласно синопсису, основатель пивоварни Бенджамин Гиннесс перед смертью завещает семейное дело наследникам, однако на место преемника начинают претендовать сразу четверо его детей. Каст и другие подробности пока не раскрываются.

Руководитель Netflix по контенту в Великобритании Энн Менса заявил, что проект совместит весь накал страстей из «Острых козырьков» с масштабом и размахом «настоящей семейной саги».

Сроки и дата релиза «Дома Гиннеса» ещё неизвестна. Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Netflix.

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