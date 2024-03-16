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Напряжённый диалог с гулем — в первом отрывке из сериала Fallout

Напряжённый диалог с гулем — в первом отрывке из сериала Fallout
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На этой неделе исполнитель роли гуля в сериале Fallout Уолтон Гоггинс снаялся в новом выпуске вечернего шоу Сета Майерса. Перед общением с гостем ведущий показал первый полноценный отрывок экранизации, в котором напряжённо общаются герои.

Видео доступно на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers. Права на видео принадлежат NBC/Amazon.

Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три персонажа преследуют одну и ту же цель.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»).

Все серии первого сезона Fallout выйдут 11 апреля в стриминговом севрисе Prime Video.

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