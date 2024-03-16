Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стрим трансляции PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на русском языке — комментаторы, где смотреть

Стало известно, кто будет освещать первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском языке
Аудио-версия:
Комментарии

Студия FISSURE анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать чемпионат мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2 на официальной русскоязычной трансляции.

В команду вошли победители мэйджора в составе Gambit Михаил Dosia Столяров, Рустем mou Телепов и Даурен AdreN Кыстаубаев, популярные стримеры Dimaoneshot и fANDER, а также другие известные комментаторы и профессиональные игроки.

Комментаторы и аналитики PGL Major Copenhagen 2024:

  • Даурен AdreN Кыстаубаев
  • Адлет keeN Нурсеитов
  • Дмитрий Zloba Иринчук
  • Павел Toll Григорьев
  • Георгий GrOm_0_ZeKa Жуков
  • Роман Cyberfocus Дергач
  • Никита Sheyl Демешов
  • Алексей 1uke Зимин
  • Евгений BAC9CKOPOCTb Ватлашов
  • Алмаз almazer Асадуллин
  • Владимир wayns Ивашковец
  • Дмитрий Dimaoneshot Бандурка
  • Рүстем mou Телепов
  • Михаил Dosia Столяров
  • Илья fANDER Багреев
  • Георгий WorldEdit Яскин

Все матчи мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 студия FISSURE бесплатно покажет на Twitch. Параллельно будет проходить два стрима — основной и дополнительный. Первые игры турнира начнутся завтра, 17 марта в 15:00.

Материалы по теме
Стартует первый мэйджор по Counter-Strike 2. Всё, что нужно знать о главном турнире по CS2
Стартует первый мэйджор по Counter-Strike 2. Всё, что нужно знать о главном турнире по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android