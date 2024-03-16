Стало известно, кто будет освещать первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском языке

Студия FISSURE анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать чемпионат мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2 на официальной русскоязычной трансляции.

В команду вошли победители мэйджора в составе Gambit Михаил Dosia Столяров, Рустем mou Телепов и Даурен AdreN Кыстаубаев, популярные стримеры Dimaoneshot и fANDER, а также другие известные комментаторы и профессиональные игроки.

Комментаторы и аналитики PGL Major Copenhagen 2024:

Даурен AdreN Кыстаубаев

Адлет keeN Нурсеитов

Дмитрий Zloba Иринчук

Павел Toll Григорьев

Георгий GrOm_0_ZeKa Жуков

Роман Cyberfocus Дергач

Никита Sheyl Демешов

Алексей 1uke Зимин

Евгений BAC9CKOPOCTb Ватлашов

Алмаз almazer Асадуллин

Владимир wayns Ивашковец

Дмитрий Dimaoneshot Бандурка

Рүстем mou Телепов

Михаил Dosia Столяров

Илья fANDER Багреев

Георгий WorldEdit Яскин



Все матчи мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 студия FISSURE бесплатно покажет на Twitch. Параллельно будет проходить два стрима — основной и дополнительный. Первые игры турнира начнутся завтра, 17 марта в 15:00.