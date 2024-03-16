Стало известно, кто будет освещать первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском языке

Студия FISSURE анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать чемпионат мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2 на официальной русскоязычной трансляции.
В команду вошли победители мэйджора в составе Gambit Михаил Dosia Столяров, Рустем mou Телепов и Даурен AdreN Кыстаубаев, популярные стримеры Dimaoneshot и fANDER, а также другие известные комментаторы и профессиональные игроки.
Комментаторы и аналитики PGL Major Copenhagen 2024:
- Даурен AdreN Кыстаубаев
- Адлет keeN Нурсеитов
- Дмитрий Zloba Иринчук
- Павел Toll Григорьев
- Георгий GrOm_0_ZeKa Жуков
- Роман Cyberfocus Дергач
- Никита Sheyl Демешов
- Алексей 1uke Зимин
- Евгений BAC9CKOPOCTb Ватлашов
- Алмаз almazer Асадуллин
- Владимир wayns Ивашковец
- Дмитрий Dimaoneshot Бандурка
- Рүстем mou Телепов
- Михаил Dosia Столяров
- Илья fANDER Багреев
- Георгий WorldEdit Яскин
Все матчи мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 студия FISSURE бесплатно покажет на Twitch. Параллельно будет проходить два стрима — основной и дополнительный. Первые игры турнира начнутся завтра, 17 марта в 15:00.