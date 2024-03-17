Джей Кей Симмонс: я бы не хотел играть Омни-мэна в фильме «Неуязвимый»

На этой неделе Джей Кей Симмонс пообщался с журналистом издания ComicBook. В ходе разговора зашла речь о мультсериале «Неуязвимый» и его потенциальной киноадаптации.

По словам актёра, хоть он и озвучивает Омни-мэна, однако сыграть персонажа в фильме не хотел бы.

Я не думаю, что Омни-мэна должен играть 69-летний мужчина… Возможно, для меня есть эпизодическая роль в роли лидера вилтрумитов, который появляется в воспоминаниях или нечто в этом роде.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Всего во второй сезон «Неуязвимого» войдёт восемь эпизодов. Четыре серии вышли в ноябре, а последние четыре эпизода будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime. Финал состоится уже 4 апреля.