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Хироюки Санада из сериала «Сёгун» лично выполнял все трюки на съёмках

Хироюки Санада из сериала «Сёгун» лично выполнял все трюки на съёмках
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На прошлой неделе исполнитель главной роли в сериале «Сёгун» Хироюки Санада пообщался с журналистами издания Collider. В ходе интервью актёр рассказал, что на съёмочной площадке практически не использовал дублёра: все трюки, боевые сцены и моменты с ездой на лошади он выполнял сам.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

Также в актёрский состав вошли Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи и другие. Продюсерами мини-сериала выступили Эндрю Макдональд, Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл, Тим ван Паттен, Юджин Келли и Джастин Маркс.

Первый сезон сериала «Сёгун» завершится 23 апреля — в этот день выйдет 10-й эпизод шоу.

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