Барак Обама отказал авторам сериала «Задача трёх тел» сыграть в шоу эпизодическую роль

Недавно авторы сериала «Задача трёх тел» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс (создатели «Игры престолов») пообщались с журналистами. В ходе интервью они рассказали, что предлагали бывшему президенту США Бараку Обаме исполнить в шоу эпизодическую роль, однако он отказался. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс обратились к политику с таким предложением после того, как тот назвал себя фанатом оригинального романа.

«Задача трёх тел» расскажет о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Премьера «Задачи трёх тел» состоится 21 марта, все восемь эпизодов будут доступны в день выхода на Netflix.