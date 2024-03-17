Режиссёр Кристофер Нолан считает «Ла-Ла Ленд» выдающимся фильмом

Журналисты издания Moneycontrol обратили внимание на отрывок из книги «Том Шон: Кристофер Нолан. Фильмы, загадки и чудеса культового режиссёра», вышедшей в 2020 году. В ней приводится цитата Нолана, в которой он называет «Ла-Ла Ленд» — выдающимся фильмом.

По словам режиссёра, он посмотрел ленту три или четыре раза, хотя мюзиклы ему обычно не нравятся.

Для меня «Ла-Ла Ленд» — выдающийся фильм. Это потрясающая режиссёрская работа, хотя мюзиклы мне обычно не нравятся.

«Ла-Ла Ленд» — комедийно-драматический фильм постановщика Дэмьена Шазелла. Картина рассказывает об истории любви джазового пианиста Себастьяна (Райан Гослинг) и начинающей актрисы Мии (Эмма Стоун), проживающих в Лос-Анджелесе и преследующих свои мечты.

Напомним, на этой неделе стало известно, что гонорар Кристофера Нолана за фильм «Оппенгеймер» достиг почти $ 100 млн после победы на «Оскаре».