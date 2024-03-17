Актриса Карен Гиллан: «Джуманджи 4» рано или поздно выйдет

На этой неделе Карен Гиллан (трилогия «Стражей Галактики») пообщалась с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе общения с представителем прессы актриса затронула многие темы, включая четвёртую часть «Джуманджи».

По её словам, производство ленты ещё не стартовало из-за разногласий в графиках актёров. Однако Гиллан заверила, что рано или поздно «Джуманджи 4» всё-таки выйдет.

Уверена, что пересмотреть графики каждого чрезвычайно сложно, однако я ничего об этом [когда начнётся производство] не слышала. Я только лишь знаю, что в какой-то момент мы всё-таки доберёмся до фильма… Нам всем нравится работать над этой серией, поэтому выход четвёртой части — вопрос времени.

Мировая премьера «Джуманджи: Новый уровень» состоялась в декабре 2019 года.