Российская Cloud9 стартовала с двух побед на мэйджоре по CS 2 в Копенгагене

Российский состав клуба Cloud9 по Counter-Strike 2 выиграл оба матча в рамках стартового дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024.

«Облачные» дебютировали с победы над ESTATIC из Дании — противостояние на карте Ancient закончилось со счётом 13:10. Затем пятёрка Кирилла Boombl4 Михайлова переиграла бразильскую Legacy (13:10, Overpass), хотя по ходу игры уступала 4:10.

Завтра C9 ждёт противостояние в сетке «2–0» против команды с аналогичным результатом по итогам первого дня, которая определится позднее. Для прохода дальше нашему коллективу нужно выиграть ещё одну игру из трёх.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый чемпионат мира после перехода с CS:GO на CS 2, проходящий в столице Дании с 17 по 31 марта. Общий призовой фонд турнира составит $ 1,25 млн.