Канг всё ещё должен стать главным злодеем «Мстителей 5» и «Мстителей 6»

После того, как Джонатан Мейджорс попал в скандал, связанный с насилием, от сотрудничества с ним отказались многие бренды, включая и кинокомпанию Marvel Studios. Мейджорс должен был стать главным злодеем будущего и играть Канга дальше, но не срослось.

После этого появлялась информация о том, что главного злодея поменяют, однако инсайдер Даниэль Рихтман сейчас утверждает обратное. По его словам, Канг по-прежнему рассматривается как главный злодей «Мстителей 5» и «Мстителей 6».

Более того, добавил инсайдер, Marvel также хочет добавить в сюжет ещё одного злодея, но о ком конкретно речь, неизвестно.

«Мстители 5», кстати, должны были выйти под названием «Династия Канга». Возможно, название даже сохранят.