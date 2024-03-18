Майкл Китон остался в восторге от «Битлджуса 2»

Актёр Майкл Китон рассказал, что уже посмотрел фильм «Битлджус 2». Судя по реакции, картина очень сильно понравилась артисту.

После просмотра Китон заявил, что остался доволен фильмом. Он назвал его «интересным» и «эмоциональным».

Это действительно действительно красивое, интересное и эмоциональное кино. Я не был к этому готов. Это здорово.

Напомним, съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США. Бёртону пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы.

Вместе с Китоном в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие. Cюжет картины расскажет о событиях, произошедших после оригинального фильма.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.