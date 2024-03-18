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Игра о Капитане Америка и Чёрной пантере называется Marvel 1943: Rise of Hydra — инсайдер

Игра о Капитане Америка и Чёрной пантере называется Marvel 1943: Rise of Hydra — инсайдер
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По данным инсайдера Kurakasis, анонсированная в конце 2022 года игра про Капитана Америка и Чёрную пантеру выйдет под названием Marvel 1943: Rise of Hydra. Официально авторы ещё не раскрыли название тайтла.

Судя по названию, герои будут бороться с преступной организацией «Гидра». Не исключено, что авторы сами скоро поделятся новыми деталями проекта.

За разработку отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг.

Как и говорилось ранее, действие игры развернётся во время Второй мировой войны. Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали. При этом кооператива не будет, а сыграть за каждого из них предстоит в определённые заранее предусмотренные моменты.

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