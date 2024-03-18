Актёры, сыгравшие в Red Dead Redemption и GTA 5, встретились в жизни и сделали фото

Актёр Роджер Кларк, известный геймерам по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, опубликовал в соцсетях интересную фотографию, на которую тут же обратили внимание любознательные фанаты.

На фото можно увидеть Кларка, Роба Витоффа, который сыграл Джона в Red Dead Redemption, Неда Люка, сыгравшего Майкла в GTA 5, и Шона Фонтено, подарившего свой голос и внешность для Франклина из той же GTA 5.

Фото: Соцсети Роджера Кларка

Геймеры шутят, что все легендарные герои наконец-то собрались вместе. Сам Кларк оставил забавную приписку, в которой он вспомнил Стивена Огга — актёра, который сыграл Тревора из GTA 5.

Стивен взял один такой джип для команды, чтобы мы смогли сбежать.

Фото быстро разлетается по Сети, а фанаты радуются, что их кумиры собрались вместе.