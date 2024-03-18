Фильм «Онегин» снова возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные

Картина «Онегин», основанная на романе Александра Пушкина, вновь возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за прошедший уикенд. Это происходит уже второй раз подряд.

За прошедшие выходные фильм заработал 170,5 млн рублей На втором месте в рейтинге оказалась заключительная часть франшизы «Лёд» от Юрия Хмельницкого, собравшая 59,7 млн рублей. Третью строчку проката заняла военная драма Ильи Казанкова «Позывной «Пассажир», собравшая 57,5 млн рублей.

«Онегин», как и говорилось ранее, повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать там любовных интриг ему не удастся.