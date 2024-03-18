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Начались съёмки фильма «Человек-волк» от режиссёра «Человека-невидимки»

Начались съёмки фильма «Человек-волк» от режиссёра «Человека-невидимки»
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По информации сайта Bloody Disgusting, стартовал съёмочный процесс фильма «Человек-волк». За создание ленты отвечает кинокомпания Blumhouse Productions, а её глава Джейсон Блум поделился фотографией старта производства.

Режиссёром картины выступит Ли Уоннелл, снявший триллер «Человек-невидимка». Главные роли в фильме исполнят Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступят Джейсон Блум и Кен Као.

Фото: Соцсети Джейсона Блума

Подробности сюжета держатся в тайне. Действие будущего фильма будет разворачиваться в наши дни.

Премьера ленты намечена на 25 октября 2024 года.

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