У создателей сериала «Задача трёх тел» есть идеи для второго и третьего сезонов

Создатели сериала «Задача трёх тел» в интервью изданию Collider рассказали о том, что у них уже есть отличные идеи на второй и третий сезоны.

Авторы уточнили, что первый сезон экранизирует первую книгу Лю Цысиня, а будущие потенциальные сезоны выступят экранизацией второй и третьей книг, которые называются «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерть».

У нас уже есть идеи для второго сезона. Мы продвинулись в реализации этого гораздо дальше, чем простой черновой вариант.

«Задача трёх тел» расскажет о культурной революции в Китае, во время которой правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы получить отклик от внеземных цивилизаций. Через несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Премьера «Задачи трёх тел» состоится 21 марта. Все восемь эпизодов будут доступны в день выхода на Netflix.