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Вышел трейлер российского триллера «Туман» — премьера состоится 11 апреля

Вышел трейлер российского триллера «Туман» — премьера состоится 11 апреля
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Кинокомпания Base Development представила новый трейлер психологического фильма «Туман». Триллер выйдет в российский прокат уже 11 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Base Development. Права на видео принадлежат Base Development.

«Туман» — первый полнометражный художественный фильм известного документалиста Наталии Гугуевой. Лента рассказывает о кинооператоре Насте, которая отправляется на труднодоступную метеостанцию вместе с метеорологом Андреем, чтобы расследовать исчезновение со станции семейной пары метеорологов. В результате она понимает, что Андрей причастен к исчезновению этой пары, однако и Андрей вдруг обнаруживает связь Насти с исчезнувшими людьми.

Ранее «Туман» удостоился 24 наград на различных фестивалях, включая спецприз жюри на итальянском кинофестивале Ariano International Film Festival.

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