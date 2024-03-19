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«Дюна 2» заняла 13-е место в списке лучших фильмов всех времён на IMDb

«Дюна 2» заняла 13-е место в списке лучших фильмов всех времён на IMDb
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1 марта состоялась премьера «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Если учитывать предпоказы, то за три недели сборы ленты преодолели отметку в $ 500 млн — картина уже обошла результаты первой части и превысила границу окупаемости.

Тем временем пользователи также очень высоко оценивают ленту на агрегаторах. Так, на самом популярном портале о кино IMDb средняя оценка «Дюны 2» составляет 8,9 балла из 10 на основе 244 тысяч голосов. Сейчас картина занимает 13-е место в списке лучших фильмов всех времён, опережая «Бойцовский клуб», «Начало», «Матрицу» и многие другие блокбастеры.

Фото: IMDb

Сейчас у ленты есть все шансы войти в том числе в топ-10 лучших картин сайта, однако для этого ей необходимо набрать больше высоких оценок от верифицированных пользователей портала.

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