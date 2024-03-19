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В России начались продажи смартфонов Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55

В России начались продажи смартфонов Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55
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19 марта в России стартовали продажи новых смартфонов Samsung из бюджетной линейки Galaxy A с защитой от влаги и пыли по стандарту IP67. Модель Galaxy A35 продаётся по цене от 38 тысяч рублей, а Galaxy A55 — от 44 тысяч рублей.

Смартфоны Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55 получили во многом идентичные характеристики. Оба гаджета получили 6,6-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 1080х2340 пикселей с частотой 120 Гц и батареей объёмом 5000 мА/ч.

Главным отличием двух гаджетом между собой стали процессоры: Galaxy A35 оснащён Exynos 1380, а более мощный Galaxy A55 получил Exynos 1480. Кроме того, старшая модель обладает более современной тройной камерой (с разрешением 50 МП + 12 МП + 5 МП), чем младшая версия (с разрешением 50 МП + 8 МП + 5 МП).

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