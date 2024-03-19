Звезде «Быстрее пули» Аарону Тейлор-Джонсону предложили роль Джеймса Бонда — СМИ

Британский таблоид The Sun поделился свежей информацией о новом исполнителе роли Джеймса Бонда. По данным издания, кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer предложила полноценный контракт Аарону Тейлор-Джонсону, известному по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец».

Сообщается, что 33-летний британец якобы согласится с условиями студии и действительно станет новым Джеймсом Бондом до конца недели. Актёр стал главным кандидатом на роль знаменитого шпиона ещё осенью 2022 года, когда проходил секретные пробы в Великобритании. Среди других кандидатов также были Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба. Последний отказался от роли из-за возраста, ведь контракт на агента 007 подписывают на годы вперёд.

Издание The People отправило официальный запрос актёру и его представителям, однако пока не получило ответа. Стоит отметить, что к информации The Sun нужно относиться со скепсисом — оно уже не раз публиковало данные, которые оказывались неверными.