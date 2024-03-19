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В WhatsApp увеличат продолжительность видеостатусов до одной минуты

В WhatsApp увеличат продолжительность видеостатусов до одной минуты
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Портал WABetaInfo поделился данными о свежем бета-обновлении популярного мессенджера WhatsApp. Одним из главных нововведений последней версии для Android стали продолжительные статусы — пользователи могут публиковать контент длительностью в 1 минуту.

Ранее функционал статусов был ограничен 30 секундами — после этого временного промежутка юзеры должны были создавать новый статус. В WABetaInfo отмечают, что разработчики приложения пошли на этот шаг после массовых просьб обычных пользователей.

Сейчас минутный функционал статусов в WhatsApp доступен бета-тестировщикам приложения на Android. Вероятнее всего, в ближайшие недели опция также заработает и у обычных пользователей после обновления до соответствующей версии.

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