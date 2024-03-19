Для сборника Star Wars: Battlefront Collection вышел первый патч с исправлением ошибок

19 марта студия Aspyr выпустила первый патч для Star Wars: Battlefront Classic Collection — сборника переизданий знаменитой дилогии шутеров по вселенной «Звёздных войн». Авторы устранили самые известные ошибки в обеих играх, включая частые вылеты, повысили качество текстур на некоторых планетах и улучшили стабильность с управлением.

Сейчас разработчики сборника сфокусированы на решении проблем с серверами — пользователи до сих пор жалуются на невозможность соединения с матчами, постоянные лаги и высокий пинг. Авторы пообещали внести важные изменения уже во втором апдейте, попросив у геймеров сообщать обо всех неполадках на официальном сайте.

Релиз Star Wars: Battlefront Classic Collection состоялся 14 марта на ПК и консолях. Сразу после выхода игроки уничтожили сборник из-за множества багов, проблем с серверами и других недоработок переиздания.