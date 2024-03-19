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Атмосферная игра Trans-Siberian Legends про путешествие по России на поезде вышла в Steam

Атмосферная игра Trans-Siberian Legends про путешествие по России на поезде вышла в Steam
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18 марта в Steam состоялся релиз сюжетной инди-игры Trans-Siberian Legends, которая рассказывает о путешествии на поезде по Транссибирской магистрали.

Авторы из студии Monavista отмечают, что во время путешествия по железной дороге можно будет общаться с попутчиками, слушать радио, любоваться пейзажами и гулять по городам во время остановок. Игру разделили на несколько этапов, конечная цель — добраться до конечной точки маршрута.

Видео доступно на YouTube-канале Stop-TussiN. Права на видео принадлежат Monavista.

Игра получила в основном положительные оценки пользователей и сейчас продаётся со скидкой, цена составляет 170 рублей. За отдельную плату можно докупить DLC с Екатеринбургом и Новосибирском.

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