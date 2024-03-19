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«Трэш-стример, а не певица». В Госдуме призвали убрать Билли Айлиш из школьной программы

«Трэш-стример, а не певица». В Госдуме призвали убрать Билли Айлиш из школьной программы
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Депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин хочет исключить из программы обучения в российских школах творчество певицы Билли Айлиш.

Член партии «Единая Россия» считает, что детям не стоит изучать её творчество, поэтому нужно подумать об исключении Айлиш из модуля школьной программы «современная музыка».

Зачем она детям? Выходит в мешке на сцену с зомби-глазами и шепчет, а её кошмары послужили идеями для многих её песен — ест пауков и чернилами запивает. Какой-то трэш-стример, а не певица. Мы недавно закон против них приняли.

Днём ранее ещё один депутат Госдумы Сергей Колунов отправил в Министерство просвещения письмо с просьбой добавить в школьную программу других исполнителей — среди них SHAMAN и группа «ЛЮБЭ».

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