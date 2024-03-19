Аниме «Поднятие уровня в одиночку» продлят на второй сезон — зрители нашли подтверждение

Популярный аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» по одноимённой манхве с большой долей вероятности получит продолжение.

Фанаты обратили внимание, что в документальном фильме Crunchyroll о подготовке экранизации показали дизайн Беру — персонажа, который появляется в оригинале значительно позже. На текущий момент уже вышло 11 серий, до конца первого сезона остался один эпизод — так что Беру точно не успеет там появиться.

Фото: Crunchyroll / A-1 / Аниме Тараканы

Официально второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» не анонсирован, но фанаты и без арта Беру уверены в том, что продолжение выйдет. Сериал показал отличный старт и стал самым высокооценённым аниме зимнего сезона — некоторые ожидают, что второй сезон удастся подготовить уже к осени.