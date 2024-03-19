Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» продлят на второй сезон — зрители нашли подтверждение

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» продлят на второй сезон — зрители нашли подтверждение
Комментарии

Популярный аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» по одноимённой манхве с большой долей вероятности получит продолжение.

Фанаты обратили внимание, что в документальном фильме Crunchyroll о подготовке экранизации показали дизайн Беру — персонажа, который появляется в оригинале значительно позже. На текущий момент уже вышло 11 серий, до конца первого сезона остался один эпизод — так что Беру точно не успеет там появиться.

Фото: Crunchyroll / A-1 / Аниме Тараканы

Официально второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» не анонсирован, но фанаты и без арта Беру уверены в том, что продолжение выйдет. Сериал показал отличный старт и стал самым высокооценённым аниме зимнего сезона — некоторые ожидают, что второй сезон удастся подготовить уже к осени.

Материалы по теме
Новая «Атака титанов»: аниме «Поднятие уровня в одиночку» стало хитом по всему миру. Обзор
Новая «Атака титанов»: аниме «Поднятие уровня в одиночку» стало хитом по всему миру. Обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android