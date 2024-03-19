Вышел трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня

Disney опубликовала дебютный трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам». Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Действие «Аколита» развернётся в последние дни расцвета Республики в «галактике мрачных тайн и растущей силы тёмной стороны» — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с силами более зловещими, чем они могли себе представить.

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.