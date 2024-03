Первые оценки новой Alone in the Dark неоднозначны — игра набрала лишь 59 баллов из 100

Игровые издания опубликовали первые рецензии хоррор-игры Alone in the Dark, которая выходит завтра, 20 марта.

Оценка на Metacritic составила всего 59 баллов из 100, на OpenCritic она заметно выше — 72. Обзоры тоже сильно отличаются: некоторые авторы в восторге от игры, в то время как другие ставят ей минимальный балл.

Из плюсов рецензенты чаще всего выделяют качественную озвучку и проработанный игровой мир, а также интересные загадки.

Это иногда немного грубоватый, но фантастический ремейк. Переосмысление, которое возвращает нам серию Alone in the Dark с её самыми интересными событиями.

При этом многие аспекты геймплея стали объектом критики — люди жалуются на большое количество багов, устаревшие графику и боевую систему, а также маленькую длительность и несоответствие жанру.

Камбэк классической франшизы разочаровал. В мире игры есть уголки, которые стоит изучить, а головоломки продуманы до мелочей. Но неуклюжий бой, неинтересный сюжет и скучная озвучка портят общий вид. И игра совершенно не страшная.

«Чемпионат» поставил Alone in the Dark оценку 3 по десятибалльной шкале.