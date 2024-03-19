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Вышел новый трейлер «Фуриосы» — приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой

Вышел новый трейлер «Фуриосы» — приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой
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Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — это приквел «Безумного Макса: Дороги ярости». Премьера ленты состоится уже 24 мая в кинотеатрах по всему миру, до России картина наверняка доберётся неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В центре сюжета оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».

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