Все герои в Overwatch 2 станут бесплатными с апреля

Компания Blizzard отказалась от привязки персонажей в Overwatch 2 к боевому пропуску. Начиная со следующего сезона в середине апреля, все герои будут бесплатными для каждого игрока.

Напомним, ранее получить некоторых персонажей можно было получить только через баттл-пасс. Бесплатная прокачка требовала много усилий, но была альтернатива — можно было задонатить и сразу купить пропуск нужного уровня.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Отмечается, что бесплатными станут в том числе и все новые персонажи Overwatch 2. Кроме того, теперь в магазине станут доступны мифические скины для разных героев, которые можно было получить только в боевом пропуске.