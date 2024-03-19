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Создатель «Шерлока» Стивен Моффат написал одну из серий нового сезона «Доктора Кто»

Создатель «Шерлока» Стивен Моффат написал одну из серий нового сезона «Доктора Кто»
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Совсем скоро стартует новый сезон сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой («Сексуальное просвещение») в главной роли. Хронологически продолжение выступит 14-м сезоном с момента перезапуска в 2005 году.

Как рассказали авторы шоу, один из грядущих эпизодов написал Стивен Моффат — создатель «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и шоураннер «Доктора Кто» с 5-го по 10-й сезоны. Сценарист признался, что не планировал возвращаться, однако всё же решил рассказать ещё одну историю в фантастическом мире. Её детали пока остаются неизвестными.

Новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует в ночь на 11 мая сразу с двух эпизодов. За развитие «Доктора Кто» отвечает Расселл Ти Дэвис — ранее он возродил сериал в 2005 году. В новом сезоне будет восемь эпизодов.

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