Stardew Valley на ПК получила крупное обновление 1.6
Разработчик симулятора фермера Эрик Барон выпустил для ПК-версии Stardew Valley крупный апдейт 1.6. автор уже давно рассказывал о нём и дразнил его деталями, теперь состоялся полноценный выход.
Нововведений действительно много. К примеру, теперь игрокам можно пить майонез, а персонажи получили около 100 уникальных реплик в диалогах.
Что ещё появилось в игре
- В пустыне появился трёхдневный фестиваль
- Добавлен новый тип фермы
- Два небольших праздника, посвящённых рыбалке
- Зимой жители деревни будут носить соответствующую одежду
- Теперь можно заводить несколько животных одновременно
- Большое количество новых элементов декора
До консолей патч доберётся позже. Stardew Valley доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.
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