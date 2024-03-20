Stardew Valley на ПК получила крупное обновление 1.6

Разработчик симулятора фермера Эрик Барон выпустил для ПК-версии Stardew Valley крупный апдейт 1.6. автор уже давно рассказывал о нём и дразнил его деталями, теперь состоялся полноценный выход.

Нововведений действительно много. К примеру, теперь игрокам можно пить майонез, а персонажи получили около 100 уникальных реплик в диалогах.

Что ещё появилось в игре

В пустыне появился трёхдневный фестиваль

Добавлен новый тип фермы

Два небольших праздника, посвящённых рыбалке

Зимой жители деревни будут носить соответствующую одежду

Теперь можно заводить несколько животных одновременно

Большое количество новых элементов декора

До консолей патч доберётся позже. Stardew Valley доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.