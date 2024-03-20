«Верю в силу и репутацию Disney»: Джордж Лукас верит в компанию и её главу Боба Айгера

Недавно создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас дал интервью изданию Variety, в котором рассказал про Disney, Боба Айгера и многое другое. По словам Лукаса, он с большим уважением относится к компании и поддерживает её главу, Айгера.

Лукас подчеркнул, что с радостью стал акционером Disney чуть более 10 лет назад после продажи Lucasfilm, потому что полностью доверяет компании.

Когда я продал Lucasfilm чуть более 10 лет назад, я был рад стать акционером Disney из-за моего давнего восхищения брендом и руководством Боба Айгера. Когда Боб недавно вернулся в компанию в трудное время, я почувствовал облегчение. Никто не знает Disney лучше. Я остаюсь крупным акционером, потому что я полностью верю в силу Disney и в послужной список Боба.