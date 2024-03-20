Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Юэна Макгрегора и его жены был координатор интимных сцен в сериале «Джентльмен в Москве»

У Юэна Макгрегора и его жены был координатор интимных сцен в сериале «Джентльмен в Москве»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Юэн Макгрегор рассказал, что у него и его жены Мэри Элизабет Уинстед был координатор интимных сцен во время съёмок сериала «Джентльмен в Москве».

По словам Макгрегора, подобное активно практикуется, однако быть полностью обнажённым перед большим количеством людей странно.

Это по-прежнему необходимо, потому что речь идёт также и о работе всей команды. Конечно, странно быть обнажённым перед людьми, странно быть таким перед камерой.

«Джентльмен в Москве» — экранизация романа-бестселлера Амора Тоулза. Шоу расскажет историю вымышленного графа Александра Ростова, который после революции 1917 года лишился своего состояния, а позже был арестован. В итоге он избегает казни и оказывается на чердаке роскошного отеля в Москве, где начинает новую жизнь.

Шоураннером выступит режиссёр Сэм Миллер, снимавший эпизоды «Чёрного зеркала», «Сквозь снег» и других известных проектов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android