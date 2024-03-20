«Это было прекрасно»: Джим Парсонс — о повторении роли Шелдона в сериале «Детство Шелдона»

Во время интервью изданию Entertainment Tonight Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера в популярном сериале «Теория большого взрыва», рассказал о возвращении к роли в шоу «Детство Шелдона». По словам актёра, снова стать Шелдоном было прекрасно.

Парсонс отметил, что также рад за возвращение актрисы Маим Бялик, которая вновь сыграла Эми Фарру Фаулер.

Это было даже изящнее, чем я ожидал. Одна из причин, по которой я был взволнован этим, заключается в том, что они обыграли это очень мило. Они очень круто поступили со мной и Маим в шоу. Думаю, многие согласятся с этим.

Парсонс подчеркнул, что для них с Бялик было интересно вернуться в любимую вселенную, но уже в других обстоятельствах, когда их герои стали старше.

Финальная серия седьмого сезона шоу «Детство Шелдона» выйдет 16 мая.